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Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках

Развожаев: любая атака ВСУ на Севастополь сопровождается информационными атаками

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город сопровождаются информационными атаками в медиаресурсах и соцсетях со стороны Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместе с СВО идет информационная война. Каждая атака ВСУ на Севастополь в той или иной степени сопровождается атаками в медиа-ресурсах», — заявил губернатор.

Развожаев добавил, что сразу после утренней атаки в разные чаты людям начали писать люди, которые представлялись общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества». Однако, указал губернатор, в настоящее время эта организация находится в стадии ликвидации.

По словам граждан, их также просили записать видеообращение, в котором они должны просить «установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО». За такое видео предлагается денежное вознаграждение.

Губернатор Севастополя рассказал, что через мессенджеры также сообщалось о якобы отсутствии сигналов воздушной тревоги, хотя это ложь. Все эти сообщения, подчеркнул Развожаев, имеют цель «дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать».

Губернатор призвал севастопольцев быть бдительными и проверять тех, кто пишет в мессенджеры.

Незадолго до этого Развожаев сообщил, что в результате утренней ракетной атаки со стороны Украины пострадали четыре мирных жителя Севастополя.

Ранее МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе.

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