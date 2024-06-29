Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граждан Саудовской Аравии призвали немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

close
100%
Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан. Об этом говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте, передает РИА Новости.

«Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В посольстве подтвердили свой призыв ко всем саудовским гражданам о необходимости выполнить решение о запрете на любые поездки в Ливан. Также посольство в Бейруте призвало находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана.

Перед этим посол РФ в Ливане Александр Рудаков призвал сограждан воздержаться от поездок в Ливан в связи с усилившимися обстрелами территории страны со стороны Израиля.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери Кани. В ходе переговоров особое внимание было уделено теме сложной ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и его иранский коллега выразили серьезную обеспокоенность на тему опасной эскалации напряженности в регионе.

Ранее Министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами