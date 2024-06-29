Граждан Саудовской Аравии призвали немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан. Об этом говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте, передает РИА Новости.

«Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В посольстве подтвердили свой призыв ко всем саудовским гражданам о необходимости выполнить решение о запрете на любые поездки в Ливан. Также посольство в Бейруте призвало находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана.

Перед этим посол РФ в Ливане Александр Рудаков призвал сограждан воздержаться от поездок в Ливан в связи с усилившимися обстрелами территории страны со стороны Израиля.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери Кани. В ходе переговоров особое внимание было уделено теме сложной ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и его иранский коллега выразили серьезную обеспокоенность на тему опасной эскалации напряженности в регионе.

Ранее Министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном.