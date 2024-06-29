Crocus Group планирует восстановить «Крокус Сити Холл»

Crocus Group собирается восстанавливать внешний контур подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего после теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявили в компании, площадь здания, где находился концертный зал, составляет 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — прогоревшие крыша и периметр.

В пресс-службе отметили, что рядом расположены другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей. Поэтому компания хочет отремонтировать периметр, чтобы конструкция не представляла угрозы для людей.

На данный момент окончательного решения о создании мемориала жертвам теракта или восстановлении здания нет.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ремонт концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» не планируется.

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