В Сербии задержали предполагаемого соучастника теракта у посольства Израиля в Белграде

Предполагаемый подельник террориста, стрелявшего в сотрудника МВД Сербии у израильского посольства в Белграде, задержан. Об этом заявил министр внутренних дел республики Ивица Дачич, сообщает ТАСС.

«В Белграде по подозрению в террористической деятельности задержан человек. Речь идет об Игоре Деспотовиче, родившемся в Белграде в 1999 году», — сообщает МВД. Там отметили, что Деспотович уже привлекался к административному наказанию за призывы к джихаду.

Отмечается, что задержанный ежедневно поддерживал связь с террористом, в связи с чем возникли подозрения, что он непосредственно участвовал в организации теракта.

До этого президент Сербии Александр Вучич после нападения у посольства Израиля в Белграде заявил, что Сербия не потерпит терроризма. Он также поблагодарил сотрудника МВД, который ликвидировал преступника, напавшего на жандарма у посольства Израиля в столице Сербии.

29 июня неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Офицер полиции был получил ранение в шею, но сумел произвести ответный выстрел.

Ранее в Лондоне неизвестный ранил двух человек из арбалета.