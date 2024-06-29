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В Запорожье два подростка пострадали при обстреле со стороны Украины

В Запорожской области двоих детей и взрослого ранило в результате обстрела ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Днепровка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«ВСУ обстреляли частный сектор села Днепровка Каменско-Днепровского муниципального округа», — отметил глава региона.

От заявил, что в момент обстрела два подростка 11 и 12 лет и взрослый получили ранения «разной степени тяжести». Пострадавших доставили в больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

19 июня житель Запорожья пострадал из-за обстрела со стороны Украины. Балицкий уточнил, что населенный пункт расположен в Пологовском муниципальном округе. Мужчину отвезли в больницу с осколочными ранениями.

До этого в ракетных атаках ВСУ на Крым увидели угрозу Запорожской АЭС. По словам Балицкого, запускаемые Украиной ракеты в сторону южных регионов РФ пролетают над станцией и несут для ее безопасности большие риски.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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