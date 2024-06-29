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В России продлили разрешение на экспорт бензина

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

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Сергей Аверин/РИА Новости

Правительство России продлило разрешение на продажу бензина за рубеж. Данное постановление опубликовано на портале правовых актов.

Отмечается, что разрешение на экспорт будет действовать до 31 июля 2024 года.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление правительства от 29 февраля №243 «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации».

Как отметил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев, ведомство ежедневно следит за ситуацией с топливом и будущие шаги ведомства будут ориентированы на потребности рынка.

«На внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением», — сказал министр.

В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Правительство РФ не планирует отказываться от инструмента запрета экспорта бензина.

Ранее эксперт назвал положительные стороны снятия запрета на экспорт бензина.

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