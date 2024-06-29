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В Севастополе назвали точное число пострадавших после утренней атаки ВСУ

Развожаев: число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь возросло до четырех

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Пресс-служба правительства Севастополя

В результате утренней ракетной атаки со стороны Украины пострадали четыре мирных жителя Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, горожане получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

«Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой», — написал Развожаев.

Губернатор города добавил, что повреждения получили три частных жилых дома и три многоквартирных. Взрывной волной выбило стекла в окнах нескольких квартир. Кроме того, осколки посекли семь автомобилей и мотоцикл.

Также повреждения получили две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения некоторое время оставались жители улиц Выгонной, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе.

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