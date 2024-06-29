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Родители заявили о массовом отравлении в магнитогорском детском лагере

Родители обвинили лагерь «Уральские зори» в массовом отравлении детей

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Shutterstock

Около 40 детей отравились в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском, руководство организации попыталось скрыть этот факт, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на родителей пострадавших ребят.

По их словам, инцидент произошел 25 июня, однако руководство лагеря не стало распространяться об этом, а информация об отравлении появилась только когда детям по распорядку раздали телефоны. Они жаловались на боль в животе, тошноту и высокую температуру.

Отмечается. что в настоящее время за детьми приехали родители, чтобы забрать их и показать врачам. Отмечается, что папы и мамы пострадавших готовят коллективные обращения в профильные инстанции. Первые индивидуальные заявления поступили в Роспотребнадзор.

До этого жительница Пензы Наталья рассказала «Газете.Ru», что ее сын получил отравление в детском оздоровительном лагере «Белка». Ребенок пожаловался на сильную тошноту, боль в животе и головокружение. По словам Натальи, причиной отравления могла стать немытая посуда. Пострадавший мальчик рассказал маме, что медики в лагере утверждали, что дети объелись «запрещенки».

Ранее в Волгоградской области люди массово отравились салатом «Цезарь».

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