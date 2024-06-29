Экс-канцлера ФРГ вызвали на заседание комиссии по «Северному потоку — 2»

Комиссия вызвала в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока — 2» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург — Передняя Померания хочет заслушать <…> бывшего федерального канцлера», — отметили в публикации.

В материале уточнили, что комиссия уже провела закрытое заседание в пятницу, где было принято решение пригласить Шредера, который ранее возглавлял совет директоров фонда. Кроме того, депутаты парламента захотели видеть на слушаниях главу регионального правительства Мануэлу Швезиг, которая санкционировала создание фонда. Дату слушаний пока не назначили.

До этого в Германии рассказали о секретной сделке канцлера ФРГ Олафа Шольца по «Северному потоку-2».

Ранее Шольц заявил, что Германия не вернется к «старым добрым временам».