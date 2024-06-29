Ракета ВСУ пробила крышу школы в Донецке

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробила крышу школы в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

Под обстрел попала школа №91 в Петровском районе города. В здании взрывной волной выбило более трех десятков окон. Кроме того, повреждения получили фасад и мастерская при школе.

«Прямое попадание в крышу, разрушено перекрытие, <…> пострадавших нет», — рассказала директора общеобразовательного учреждения Елена Картамышева.

По ее словам снаряд попал в один из учебных кабинетов, где занимаются младшие школьники. Картамышева пояснила, что сейчас, во время летних каникул, в школе находился только дежурный.

Накануне в МЧС сообщили о пожаре в ДНР из-за украинского беспилотника. По данным ведомства, огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву. Пожар на площади в 10 квадратных метров тушили 14 специалистов и четыре единицы техники.

18 июня ВСУ атаковали двумя беспилотниками-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.