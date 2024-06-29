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В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы

Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы из-за приближающейся жары

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Depositphotos

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владислав Даванков направил запрос в Роскачество, в котором призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, высокая температура поспособствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, что повлечет за собой риск роста числа массовых отравлений блюдом.

До этого стало известно, что в Российской системе качества (Роскачество) разрабатывают ГОСТ на шаурму, который обозначит требования к ингредиентам и процессам изготовления.

Отмечается, что представители Роскачества провели проверки 29 основных брендов шаурмы и лишь в продукции одного из них не зафиксировали нарушений. При этом процесс производства связан с резкими перепадами температуры, а высоковлажные компоненты способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

25 июня в Башкирии местный житель отравился шаурмой и впал в кому, а после этого отсудил 800 тысяч рублей у предпринимателя.

Ранее россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.

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