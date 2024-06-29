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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по людям и напал на россиянина с ножом

В Раменском мужчина выстрелил в двоих мужчин и ранил ножом третьего

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Shutterstock

В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в Раменском, на Десантной улице. По словам собеседника, два человека получили огнестрельные ранения, в грудную клетку. Еще одного пострадавшего ударили ножом в предплечье.

На данный момент неизвестно, задержан ли нападавший.

Как сообщает Mk.ru, мужчин госпитализировали. Всем пострадавшим от 42 до 48 лет, один из них является жителем Саратовской области.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Сочи задержали водителя машины марки Mercedes после стрельбы. По версии правоохранителей, он ездил по городу и палил из оружия. По словам самого мужчины, который признался в содеянном, таким образом он пытался впечатлить знакомых. При этом во время стрельбы он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Петербурге 13-летний мальчик обстрелял автобус.

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