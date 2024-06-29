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Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре»

Бастрыкин заявил, что выражение «Государственная дура» не придумал сам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин пояснил, откуда взял выражение «Государственная дура» в своем выступлении на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.

Отвечая на вопрос одного из посетителей форума, он указал, что «позавчера не так назвал» Государственную думу.

«Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — сказал Бастрыкин.

27 июня глава СКР использовал словосочетание «Государственная дура», говоря с депутатом Сарданой Авксентьевой о работе нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что Бастрыкин оскорбил всех россиян, поскольку именно они выбирают депутатов. Сама же Авксентьева сообщила «Газете.Ru», что не приняла высказывание главы СКР на свой счет. С позицией Володина согласился депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что заявление Бастрыкина «оскорбляет не столько самих депутатов, сколько народ», который и выбирает парламентариев.

Ранее Бастрыкин предложил запретить никабы в России.

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