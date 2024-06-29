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Москвичей предупредили о грозе 29 июня

В мэрии Москвы просили жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы

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Сергей Булкин

В субботу, 29 июля, в Москве синоптики прогнозируют дождь, грозу и сильный порывистый ветер. Предупреждение о непогоде опубликовал официальный портал мэра и правительства столицы.

«По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня», — уточнили в сообщении.

В мэрии напомнили, что во время непогоды водители должны быть предельно внимательными и избегать резких маневров. Если гроза застала в дороге, лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Во время дождя и ветра специалисты не рекомендовали парковаться рядом с деревьями, рекламными щитами или шаткими конструкциями.

Пешеходов также призвали быть осторожными: не прятаться от дождя под деревьями, на автобусных остановках и под навесами. Самый безопасный вариант — спуститься в метро, подземный переход или зайти в ближайшее здание. При возникновении аварийных ситуаций москвичей просили звонить по телефонам: 101 или 112.

До этого синоптик рассказал, когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару.

Ранее стало известно, когда температура в Москве достигнет +32°C и побьет рекорд 1890 года.

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