Журналист Преподобний и политолог Галлямов проходят по уголовному делу

Украинский журналист Александр Преподобный и российский политолог Аббас Галлямов (признан в РФ иностранным агентом) вместе проходят по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом свидетельствует картотека Московского суда.

Дело поступило в суд 28 июня.

«Подсудимый Галлямов А.Р. (Ст. 207.3, Ч. 2, пп. б) д), Преподобный А.А. (Ст. 207.3, Ч. 2, пп. б) д)», — прописано в документе.

В феврале 2023 года министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова. По данным ведомства, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. В настоящее время он проживает за пределами России.

4 марта Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Галлямова по делу о фейках.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.