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В Тюмени ревнивец серьезно избил соперника головой о батарею и выбросил в подъезд

В Тюмени мужчины из-за ревности били гостя квартиры головой о батарею

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Shutterstock

Житель Тюмени отправился в колонию после того, как избил мужчину головой о батарею. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, осужденный вместе с приятелем, пострадавшим и их общей знакомой в день инцидента выпивали. В какой-то момент двое из них уснули, и гость решил пофлиртовать с женщиной.

Позже мужчины обратили внимание на это, стащили знакомого с дивана, избили кулаками, затем несколько раз ударили головой о чугунную батарею.

«Потерявшего сознание гостя мужчины вытащили из квартиры и бросили в коридоре», – сообщается в публикации.

Вскоре пострадавшего обнаружили и медикам спасти его не удалось. Правоохранители по следу быстро нашли квартиру, где произошел конфликт.

В отношении приятелей возбудили уголовное дело. Суд признал обоих виновными и приговорил к семи и шести годам лишения свободы, которые они проведут в колонии строгого режима. Известно, что ревнивец ранее уже был судим.

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