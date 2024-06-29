В Херсоне произошли взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробностей случившегося не приводится.

Перед этим во всех регионах Украины объявили ракетную тревогу. Это следует из данных карты министерства цифровой трансформации Украины.

27 июня сообщалось, что на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару. Директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко заявлял, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины.

Ранее стала известна тактика авиации ВСУ для сохранения самолетов.