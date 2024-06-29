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Власти Анапы опровергли сообщения об авиационной опасности на пляжах

В мэрии Анапы заявили, что авиационная опасность в городе не объявлялась

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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности на пляжах курортного города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация не соответствует действительности. Авиационная опасность официально не объявлялась», — сообщили в мэрии.

Там добавили, что в городе и на пляжах все спокойно.

29 июня местное издание KubanPress сообщило, что на пляжах в Анапе объявили массовую эвакуацию из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что около 10 утра по местному времени на пляже Витязево через громкоговорители прозвучала просьба отдыхающим покинуть место отдыха в связи с воздушной тревогой. Люди начали массово уходить с пляжа, через 10 минут у береговой линии почти никого не было.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посещения все пляжи, расположенные близ стратегических и военных объектов.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.

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