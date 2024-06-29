В регионе дети получили серьезные травмы в ДТП со слетевшим с дороги пьяным водителем

Дети из Курганской области попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на выезде из села Кетово. По данным собеседников, мужчина сел с детьми в машину, но в какой-то момент потерял управление и слетел с дороги.

«Все живы, но с серьезными травмами. Дети доставлены в больницу Красного креста», – сообщается в публикации.

Известно, что в момент аварии россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне находились несовершеннолетние дети.

По данным издания, в день инцидента действовали повышенные меры безопасности на дорогах. Полицейские проверяли водителей в том числе и на трезвость.

До этого в Кузбассе поймали пьяного водителя. В беседе с правоохранителями россиянин заявил, что является потомком императора Николая II.

Специалисты провели тест. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сам он признался, что накануне на даче выпивал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы в колонии.

Ранее в Кызыле школьник угнал машину с автомойки и катался по городу.