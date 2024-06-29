Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В регионе дети получили серьезные травмы в ДТП со слетевшим с дороги пьяным водителем

Ura.ru: в Кетово машина с пьяным водителем и детьми слетела с дороги

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Дети из Курганской области попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на выезде из села Кетово. По данным собеседников, мужчина сел с детьми в машину, но в какой-то момент потерял управление и слетел с дороги.

«Все живы, но с серьезными травмами. Дети доставлены в больницу Красного креста», – сообщается в публикации.

Известно, что в момент аварии россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне находились несовершеннолетние дети.

По данным издания, в день инцидента действовали повышенные меры безопасности на дорогах. Полицейские проверяли водителей в том числе и на трезвость.

До этого в Кузбассе поймали пьяного водителя. В беседе с правоохранителями россиянин заявил, что является потомком императора Николая II.

Специалисты провели тест. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сам он признался, что накануне на даче выпивал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы в колонии.

Ранее в Кызыле школьник угнал машину с автомойки и катался по городу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами