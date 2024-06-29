СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе

Следственный комитет установил причину пожара в общежитии в Балашихе. Информация приводится в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Московской области.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 июня в подмосковной Балашихе на улице Керамическая произошел пожар. В ГУ МЧС России отметили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров. В ведомстве также добавили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Следователи завели уголовное дело после пожара в общежитии. В пострадавшем от огня общежитии в Балашихе, где проживали трудовые мигранты, не было систем пожаротушения. Здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее в Балашихе врачи пытались реанимировать кота после пожара в общежитии.