Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе

СК: пожар в общежитии в Балашихе произошел из-за курения

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет установил причину пожара в общежитии в Балашихе. Информация приводится в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Московской области.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 июня в подмосковной Балашихе на улице Керамическая произошел пожар. В ГУ МЧС России отметили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров. В ведомстве также добавили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Следователи завели уголовное дело после пожара в общежитии. В пострадавшем от огня общежитии в Балашихе, где проживали трудовые мигранты, не было систем пожаротушения. Здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее в Балашихе врачи пытались реанимировать кота после пожара в общежитии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами