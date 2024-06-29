Сотрудница социальной службы надругалась над 13-летним школьником

В штате Огайо сотрудница социальной службы получила четыре года колонии за угрозы семье школьника и домогательства в отношении несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает Fox News.

24-летнюю сотрудницу соцслужбы, которая оказывала помощь мальчику из приемной семьи, обвинили в совращении подопечного. В телефоне женщины нашли видео и фото сомнительного содержания, а также переписку интимного характера, которую женщина вела с 13-летним подростком.

Полицейским предстоит установить, вступала ли женщина с мальчиком в сексуальную связь. О преступлении в отношении сына правоохранителям сообщила мать мальчика, подозреваемую задержали и отпустили под залог. В день освобождения она пришла в дом подростка, угрожала его семье пистолетом и снова была арестована.

Приговором суда американке назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы за угрозы семье мальчика. Расследование уголовного дела о домогательствах в отношении школьника продолжается.

Ранее школьную учительницу арестовали за растление 11-летнего ученика.