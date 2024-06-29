Власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов

Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов ФРГ предупредило об опасности заболевания ботулизмом из-за употребления в пищу российских грибов. Об этом пишет Bild.

На портале данного ведомства под названием Lebensmittelwarnung («продуктовая тревога») призывают отказаться от покупки консервированных «Алтайских лесных соленых груздей». Производит их немецкая компания Lackmann Fleisch- und Feinkost GmbH из Вильштета. Отмечается, что данные грибы продаются по всей Германии.

Эксперты нашли в банках бактерии Clostridium botulinum, которые производят нейротоксины, вызывающие ботулизм. Подчеркивается, что предупреждение касается только тех банок, на которых указан срок годности 20 мая 2025 года.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.