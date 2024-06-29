Политолог отметил важность Дня молодежи в России

Молодежь — это та часть общества, которой предстоит строить будущее. Об этом в преддверии Дня молодежи, который в этом году празднуется 29 июня, заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, подходы к работе с молодежью за последнее время достаточно серьезно изменились, и сама молодежь тоже изменилась.

«Для молодежи и страны в целом важно, что у молодежи есть свой день, свой праздник. В день, посвященный молодежи, они демонстрируют друг другу и обществу свои лучшие качества и интересы, и празднуют на множестве площадок страны», — сказал он.

Асафов отметил, что за последние годы в России появилось много различных молодежных мероприятий.

«Это и различные форумы, конкурсы и волонтерские проекты. Теперь есть отдельный праздничный день, в который молодежь активно участвует в различных мероприятиях. Он приходится на летнее время, когда проведение близких молодежи занятий, например, спортивных мероприятий, концертов на открытом воздухе и различных других праздничных событий, возможно лучше, чем в любой другой сезон», — добавил политолог.

При этом он добавил, что программа запланированных на ближайшие дни мероприятий связана не только со спортом, отдыхом и развлечениями, но еще и с культурой.

«Это лекции, литературные и творческие конкурсы. Это тот день, который полностью посвящен тем самым мечтам, устремленным в будущее, которые молодежь реализует уже сейчас», — сказал Асафов.

Также политолог напомнил, что ключевые изменения в молодежной политике России были заложены еще в поправках Конституции 2020 года.

«Тогда молодежной политике в стране было придано приоритетное значение и изменены подходы. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем воплощение этих подходов. Возможности для молодежи это одно из ключевых устремлений государства. Более того, в качестве национальных целей был установлен нацпроект «Дети и молодежь». Это показывает государству важно давать молодежи все возможности для развития и создавать новые, поскольку молодежь — это будущее. Государство это отчетливо осознает, общество поддерживает, а молодежь этими возможностями пользуется», — подчеркнул он.

Кроме того, Асафов отметил, что мероприятия в праздничные даты планирует и устраивает государство. Он уточнил, что День молодежи празднуется вслед за еще одной важной датой для молодежи — выпускными.

«Все эти площадки, конкурсы, мероприятия, праздники, концерты созданы самими ребятами и их наставниками по их запросу при реализации этих самых возможностей для молодежи. То есть это буквально ответ на запрос молодежи, а не попытка как-то администрировать их жизнь со стороны власти», — сказал политолог.

По его мнению, это показывает активность самой молодежи при некоторой помощи их наставников.