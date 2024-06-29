В Тюмени мать била и морила голодом малолетнего сына

В Тюмени мать, истязавшая малолетнего сына, стала фигуранткой уголовного дела, женщине может грозить длительный срок заключения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Жительница Тюмени издевалась над малолетним сыном, заставляя его жить в антисанитарных условиях. Мать регулярно избивала и оскорбляла ребенка, лишала его пищи. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело об истязании, суд заключил ее под стражу.

В СИЗО женщина пробудет до середины августа. Если вину матери удастся доказать, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительница Кемеровской области предстанет перед судом в Новосибирске по обвинению в неисполнении родительских обязанностей, мать истязала восьмилетнего сына и бросила его в запертой квартире. 29-летняя женщина более года избивала сына-младшеклассника за незначительные провинности. В феврале 2024 года мать оставила мальчика в запертой квартире и ушла на два дня. Ребенок находился без присмотра и еды. Несовершеннолетнего из семьи изъяли органы опеки, он помещен в детский дом областного центра.

Ранее на Урале мать несколько месяцев истязала малолетнего ребенка.