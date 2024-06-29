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Власти Севастополя рассказали об отражении воздушной атаки

Развожаев: две воздушных цели уничтожены над акваторией и в районе Балаклавы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении двух воздушных целей в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы», — написал он.

По словам губернатора, осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

По предварительным данным загорелась трава в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве кровля дома получила повреждения осколками.

До этого Развожаев рассказал, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Он призвал население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Также сообщалось, что на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.

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