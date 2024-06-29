Грибник отбился от медведя в лесу под Биробиджаном

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области мужчина отправился за грибами и подвергся нападению медведя. Об этом сообщает администрация Биробиджанского муниципального района ЕАО в Telegram.

Инцидент произошел в лесном массиве возле села Красивое, местный житель отправился за грибами. Во время «тихой охоты» на него напал медведь, сельчанин смог самостоятельно отбиться от хищника, дойти до населенного пункта и вызвать себе скорую помощь.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Подробности о характере полученных травм и состоянии россиянина неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники департамента по охране объектов животного мира, местные власти призывают жителей проявлять бдительность и воздержаться от прогулок по лесу.

До этого сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края медведь набросился на жителя села Бургень и укусил его за руку. Инцидент произошел на реке Читинка возле села Бургень, сельчанин пошел по делам и неожиданно встретился с хищником. Зверь напал на россиянина и нанес ему телесные повреждения. Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее житель Бурятии спас детей от медведя.