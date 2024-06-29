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Общежитие в Балашихе, пострадавшее от пожара, оказалось беззащитным перед огнем

В пострадавшем от огня общежитии в Балашихе не было систем пожаротушения

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МЧС России/РИА Новости

В пострадавшем от огня общежитии в Балашихе, где проживали трудовые мигранты не было систем пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, система пожаротушения в общежитии отсутствовала <...> Уже в 2016 году здание было изношено на 63%», — заявили в оперативных службах.

Там также уточнили, что здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году. В главном управлении МЧС России по Московской области уточнили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров. На месте работают бригады скорой помощи и пожарные расчеты.

До этого стало известно, что причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети.

Известно, что в пострадавшем здании проживали трудовые мигранты. По словам собеседника агентства ТАСС, трех человек удалось спасти, сейчас «с ними проводятся реанимационные действия». Также были эвакуированы 10 человек.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок на площади 600 кв. м

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