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В МЧС назвали причину пожара в общежитии в Балашихе

МЧС: причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийная работа электросети

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Илья Питалев/РИА Новости

Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», — заявили в экстренных службах.

Известно, что в пострадавшем здании проживали трудовые мигранты — как минимум пять человек погибли в результате возгорания.

До этого пожар произошел в общежитии на улице Керамическая в подмосковном городе Балашиха.

По словам собеседника агентства ТАСС, трех человек удалось спасти, сейчас «с ними проводятся реанимационные действия». Также были эвакуированы 10 человек.

В главном управлении МЧС России по Московской области уточнили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров. На месте работают бригады скорой помощи и пожарные расчеты.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок на площади 600 кв. м

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