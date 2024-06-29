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Следовавший из России сухогруз сел на мель в Турции

ГУБО Турции: следовавший из России сухогруз сел на мель в Мраморном море

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Nina Lyashonok/AP

Генеральное управление Береговой охраны (ГУБО) Турции сообщило, что следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, информирует РИА Новости.

Отмечается, что 169-мтеровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту следовал из России в Тунис. Он сел на мель вблизи района Ешилкей после того, как встал на якорь. Для эвакуации экипажа сухогруза к судну направлены катер и буксир.

22 июня турецкий телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры сообщал, что в проливе Дарданеллы частично приостановлено движение судов в направлении с севера на юг.

Причиной остановки движения стал отказ двигателя танкера PAROS. Движение судов было продолжено в одностороннем направлении юг-север.

В конце мая в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Финском заливе около Кронштадта сел на мель теплоход, следующий под флагом Либерии.

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