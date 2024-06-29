Россияне из бытовых помощников чаще всего хотят иметь стиральную и сушильную машины

В топ бытовых помощников, которые нужны для достижения баланса, вошли стиральная и сушильная машины (70%), робот-пылесос и посудомоечная машина (по 43%). При этом, треть россиян (32%) предпочитают отдыхать после работы перед телевизором за просмотром любимых фильмов. Это показало исследование HYUNDAI, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для большинства россиян баланс между работой и личной жизнью ассоциируется с наличием свободного времени для хобби и саморазвития — так ответили 70% опрошенных. Также в топ ассоциаций вошли возможность заниматься чем-то кроме работы (62%), наличие времени на семью (58%), возможность взять выходной день или отпуск, когда это необходимо (47%). Для кого-то баланс заключается в определенном психологическом состоянии — отсутствии тревоги (37%) и сбалансированной ежедневной рутине (27%).

У двух третей опрошенных (67%) получилось успешно разделить работу и личную жизнь. Согласно результатам опроса, мужчины чаще достигают баланса (80%), чем женщины (62%).

По большей части опрошенные отвечали, что для баланса им нужно тратить на себя два часа в день (40%). Большинству женщин (55%) достаточно 1-2 часа. Мужчины оказались более требовательными: 60% опрошенных хотели бы тратить на себя более трех часов ежедневно. Среди мужчин не нашлось тех, кто был бы готов ограничиться одним часом в день.

Большинство опрошенных поделились, что бытовая техника помогает им сбалансировать работу и отдых, упрощая домашние дела и уменьшая рутину. А треть респондентов (32%) отметили, что им необходим телевизор, с помощью которого можно занять детей или просто провести спокойный вечер за просмотром любимого фильма.

Технику для облегчения домашних дел чаще выбирают женщины. По их мнению, в топ помощников входят стиральная и сушильная машина (76%), посудомоечная машина (51%), робот-пылесос (49%), мультиварка (38%), кофемашина, миксер (по 27%). Больше половины опрошенных мужчин (53%) считают необходимыми помощниками стиральную и сушильную машины. Второе место занимает техника, позволяющая расслабиться и уйти в другой мир: телевизоры и игровые приставки (по 40%). Замыкает тройку домашних помощников мультиварка (33%).

«Баланс между работой, личным временем и полноценным отдыхом имеет большое значение в жизни человека. Стремясь освободить время для более значимых дел, люди перекладывают часть рутинных обязанностей на бытовую технику. По данным опроса, наиболее востребованными помощниками стали стиральные, сушильные и посудомоечные машины. Данные приборы экономят от 60 и более минут в день, помогая уменьшить расход на воду и электричество», — прокомментировал Александр Галкин, директор по продукту HYUNDAI.

В топ факторов, которые мешают достижению баланса, вошли работа по дому (35%), стресс на работе (30%) и переработки (27%). Также россияне сталкиваются с нехваткой денег (28%) и необходимостью совмещать работу с выполнением обязанностей отца и матери (27%). Это мешает им полноценно отдыхать.

При этом, 13% мужчин рассказали о том, что они постоянно работают, но им комфортно жить в этом формате. В то же время только 2% женщин-респондентов разделяют это мнение.

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