В России выросло число участников хакатонов и IT-соревнований

Всего в прошлом году в РФ было организовано около 350 хакатонов и IT-соревнований, их участниками стали около 115 тыс. человек — на 10% больше, чем в 2022-м. Это показало исследование АНО «Цифровая молодежь», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В исследовании отмечается, что хакатоны в России проводят самые разные компании — как самостоятельно, так и в кооперации с ведомствами, представителями отрасли и вузами. Не каждое соревнование подразумевает денежное поощрение, мотивацией для участников может быть подарок или стажировка. В прошлом году 46% организаторов мотивировали участников денежными призами, 48% не предлагали никакого вознаграждения, кроме опыта и новых знаний, а еще 6% ориентировали на получение нематериальной выгоды. Для сравнения — в 2022 году материальное призы предлагали 47% организаторов, нематериальные — 52%. Хакатонов с денежным вознаграждением в 2023 году было более 150, общий совокупный призовой фонд составил 349 млн рублей.

«В 2023 году организаторы хакатонов ориентировались на темы и направления, где наблюдается дефицит специалистов: Data Science, искусственный интеллект и machine learning. Так же, как лет 5-6 назад на пике были хакатоны по Блокчейну. Если говорить о прогнозах, тенденция прослеживается такая — превращение хакатона в инструмент для поиска решений конкретной задачи. То есть компании используют хакатон сейчас не только для найма сотрудников, но и для сбора новых идей по определенным проектам. Речь идет о задачах, которые можно выносить на внешнюю аудиторию, и где есть простор для творчества», — прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая молодежь» Иван Клюев.

Офлайн-хакатоны в 2023 году прошли в 39 регионах РФ, больше всего ивентов было организовано в Москве — 53, на втором месте Санкт-Петербург — 26, на третьем Татарстан — 12. Замыкают топ-5 Ростовская и Свердловская области, где провели соответственно 10 и 9 очных соревнований.

В 2023 году очные хакатоны лидировали — их доля составила 44,2%, еще 33,4% пришлось на онлайн-ивенты, в гибридном формате прошло 22,4% мероприятий. Популярность совмещенных хакатонов выросла вдвое по сравнению с 2022 годом, но организаторы все еще предпочитают проводить ивенты только в сети или только офлайн. При этом онлайн-хакатоны традиционно охватывали больше людей, чем офлайн или гибридные форматы. В них приняли участие 51 тыс. 431 человек — 44% от общего количества участников.

Что касается длительности хакатонов, то чаще всего в 2023 году организаторы предпочитали 72-часовой формат — так прошло 70 соревнований. В 61 хакатоне на задачу было отведено 48 часов. Минимальное время для решения кейса составило 2 часа, а максимальное — 106 дней.

Хакатоны в России в прошлом году проходили круглый год, больше всего мероприятий было проведено в апреле (42) и ноябре (40), а самым непопулярным месяцем стал январь (7).

Ранее выяснилось, что актуальность IT-навыков у нетехнических специалистов в России растет.