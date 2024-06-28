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Граффитчик угрожал охраннику поезда пистолетом

В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда пистолетом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Московской области граффитчик наставил травматический пистолет на охранника поезда, пока его друзья разрисовывали вагоны. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео (снято от лица молодого человека с пистолетом. — «Газета.Ru») автор нецензурно выражается и спрашивает охранника, будет ли он вызывать полицию или решит вопрос «по-пацански». Далее юноша заявляет, что готов «постреляться», на что оппонент отвечает, что «ему незачем драться» с ним.

По предварительной информации, инцидент произошел на станции Львовская в подмосковном Подольске. На видео рядом с охранником, предположительно, стоит машинист поезда. После перепалки охранника с граффитчиками, один из них достал травматический пистолет и направил его на мужчину, чтобы его друзья завершили начатое.

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