Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани детей, приехавших на отдых в лагерь, забыли на вокзале

Родители школьников возмутились организацией отдыха в лагере в Туапсе

Родители школьников из Пыть-Яха (ХМАО) возмутились организацией трансфера до лагеря в Туапсе. Об этом сообщает URA.ru.

Сопровождавшая группу из 36 детей мать одного из школьников записала видео, в котором рассказала об их «приключениях». Женщина отметила, что по прибытии на железнодорожный вокзал Краснодара, она связалась с лагерем, где ей якобы ответили, что не в курсе о заезде детей. После этого группа более трех часов ждала на жаре трансфер. В прибывшем автобусе, как отметила югорчанка, не было медика. До лагеря автобус добирался шесть часов по пробкам, но к моменту заезда гостей организация так и не подготовилась.

«Каким-то чудом мы добрались до лагеря, который к приезду детей был не готов. В итоге детей заселили в какой-то сарай», — отметила мать школьника.

В мэрии Пыть-Яха прокомментировали, что разбираются в ситуации.

Ранее в Забайкалье возбудили дело после нападения собак на мальчика в детском лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами