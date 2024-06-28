На Кубани детей, приехавших на отдых в лагерь, забыли на вокзале

Родители школьников из Пыть-Яха (ХМАО) возмутились организацией трансфера до лагеря в Туапсе. Об этом сообщает URA.ru.

Сопровождавшая группу из 36 детей мать одного из школьников записала видео, в котором рассказала об их «приключениях». Женщина отметила, что по прибытии на железнодорожный вокзал Краснодара, она связалась с лагерем, где ей якобы ответили, что не в курсе о заезде детей. После этого группа более трех часов ждала на жаре трансфер. В прибывшем автобусе, как отметила югорчанка, не было медика. До лагеря автобус добирался шесть часов по пробкам, но к моменту заезда гостей организация так и не подготовилась.

«Каким-то чудом мы добрались до лагеря, который к приезду детей был не готов. В итоге детей заселили в какой-то сарай», — отметила мать школьника.

В мэрии Пыть-Яха прокомментировали, что разбираются в ситуации.

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