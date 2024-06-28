Задолженность Блиновской снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир

Задолженность блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи. Об этом заявила адвокат основателя проекта «Марафон желаний» Наталия Сальникова, сообщает ТАСС.

«Квартира продана, вследствие чего задолженность Елены перед ФНС снизилась на 70 млн рублей, которые уже поступили на единый счет налогоплательщика», — сказала Сальникова.

По словам адвоката, ее подопечная уже закончила знакомиться с материалами уголовного дела о неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

«Уголовное дело моей подзащитной насчитывает 46 томов», — подчеркнула Сальникова.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

Ранее была названа причина объявления в розыск мужа Блиновской.