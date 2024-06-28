Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задолженность Блиновской снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир

Адвокат Сальникова: долг Блиновской снизился на ₽70 млн после продажи квартиры

close
100%
Суды общей юрисдикции города Москвы

Задолженность блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи. Об этом заявила адвокат основателя проекта «Марафон желаний» Наталия Сальникова, сообщает ТАСС.

«Квартира продана, вследствие чего задолженность Елены перед ФНС снизилась на 70 млн рублей, которые уже поступили на единый счет налогоплательщика», — сказала Сальникова.

По словам адвоката, ее подопечная уже закончила знакомиться с материалами уголовного дела о неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

«Уголовное дело моей подзащитной насчитывает 46 томов», — подчеркнула Сальникова.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

Ранее была названа причина объявления в розыск мужа Блиновской.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами