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Студентку задержали за вождение чемодана без прав

В Японии студентку остановили за вождение электрочемодана без прав

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Fukushima Police

В Японии впервые оштрафовали водителя электрочемодана, который передвигался на транспортном средстве без водительского удостоверения. Об этом сообщает издание Kyodo.

Инцидент произошел 31 марта в Осаке. 30-летняя гражданка Китая, которая учится в Японии, двигалась на чемодане по тротуару, когда ее остановили правоохранители. Как пояснили в полиции, трехколесный чемодан, который использовала женщина, может развивать максимальную скорость 13 километров в час — в Японии такие ТС приравниваются к скутерам или мотовелосипедам с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Для управления такими чемоданами необходимо водительское удостоверение, а также номера и сигнальные огни.

Задержанная призналась, что приобрела электрочемодан на родине и не знала, что для него нужны права.

Ранее автоэксперт пояснил, нужно ли ставить электросамокаты с номерами на учет в ГАИ.

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