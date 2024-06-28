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В Подмосковье выявили десятки нелегальных мигрантов с помощью квадрокоптера

МВД: в Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов на ферме

В Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали на территории сельскохозяйственного предприятия в деревне Яковлево. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

«В ходе рейда задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность. Проживали там же – в вагончиках», — рассказала представительница МВД.

В ходе операции на территории предприятия были обнаружены трое несовершеннолетних. 45 иностранных граждан были выдворены из РФ, одному из них суд предписал выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. После рейда полицейские задержали уроженку одной из стран Центральной Азии по подозрению в организации незаконной миграции. Она находится под подпиской о невыезде.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил об отправке на СВО около 10 тыс. мигрантов с гражданством РФ.

Ранее в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

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