Участнику СВО предложили заплатить двойной тариф за проход в московский караоке-бар

В московском караоке-клубе для участника СВО увеличили депозит за посещение. Об этом сообщает член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Инцидент произошел накануне, когда мужчина по имени Александр попытался пройти в заведение вместе с супругой. По правилам, паре нужно было заплатить депозит, который составляет 2,5 тысячи рублей. С участника СВО, который пришел в форме, потребовали пять тысяч рублей. Это было обусловлено тем, что россиянин пришел в «спортивном костюме», а это якобы не соответствует дресс-коду, поэтому у таких гостей они берут двойной депозит.

«Вот так легко и просто военная форма Александра, на которой он носит ордена, в том числе, Мужества, и в которой он спасал наших бойцов, была приравнена к спортивному костюму», – поделилась Ахмедова.

По словам администраторов, участник СВО вел себя агрессивно, но видео, доказывающих это, в заведении продемонстрировать не смогли.

Известно, что у мужчины пятеро детей. За подвиги в зоне спецоперации он получил несколько медалей и, несмотря на ранения, возвращался на фронт и там спасал других бойцов. По городу он ходит в форме, так как гордится ею.

Ранее неизвестный напал на ветерана боевых действий и его семью на улице из-за электросамоката.