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Суд приостановил деятельность «Кухни на районе»

Суд приостановил работу «Кухни на районе» на три месяца после отравления фасолью

Суд приостановил деятельность «Кухни на районе» на три месяца после массового отравления фасолью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кухня на районе» — сервис доставки готовой еды, который работает в Москве и Московской области. Некоторые из заказывавших блюда с фасолью у этой службы заболели ботулизмом.

В Роспотребнадзоре рассказали, что помещение, где готовили салаты компании, не соответствовало санитарным нормам.

До этого в Санкт-Петербурге изъяли из магазинов 6 тонн фасоли, в которой обнаружен возбудитель ботулизма.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.

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