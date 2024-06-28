Суд приостановил деятельность «Кухни на районе» на три месяца после массового отравления фасолью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кухня на районе» — сервис доставки готовой еды, который работает в Москве и Московской области. Некоторые из заказывавших блюда с фасолью у этой службы заболели ботулизмом.

В Роспотребнадзоре рассказали, что помещение, где готовили салаты компании, не соответствовало санитарным нормам.

До этого в Санкт-Петербурге изъяли из магазинов 6 тонн фасоли, в которой обнаружен возбудитель ботулизма.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.