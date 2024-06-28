Младенец из Бурятии выпал с матерью из окна десятого этажа и выжил

В Бурятии младенец попал в больницу после падения с десятого этажа. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на Республиканскую детскую клиническую больницу.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. По данным источника, в этот день мать с восьмимесячным ребенком приехала к родителям, чтобы забрать вещи, при этом старших членов семьи дома не было. По неизвестной причине мать с ребенком выпали из окна десятого этажа.

Приехавшие на место медики родительницу спасти не смогли. Младенца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию, где ему оказали всю необходимую помощь.

Позже его перевели в отделение травматологии. Ребенку предстоит длительная реабилитация, но его родные настроены оптимистично. О том, как долго будет длиться процесс, не сообщается. В больнице мальчика называют «маленьким бойцом» и «трудягой», так как он смог выжить и быстро идет на поправку.

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