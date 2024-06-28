Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Младенец из Бурятии выпал с матерью из окна десятого этажа и выжил

В Бурятии спасли младенца, который выпал из окна десятого этажа с матерью

close
100%
Shutterstock

В Бурятии младенец попал в больницу после падения с десятого этажа. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на Республиканскую детскую клиническую больницу.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. По данным источника, в этот день мать с восьмимесячным ребенком приехала к родителям, чтобы забрать вещи, при этом старших членов семьи дома не было. По неизвестной причине мать с ребенком выпали из окна десятого этажа.

Приехавшие на место медики родительницу спасти не смогли. Младенца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию, где ему оказали всю необходимую помощь.

Позже его перевели в отделение травматологии. Ребенку предстоит длительная реабилитация, но его родные настроены оптимистично. О том, как долго будет длиться процесс, не сообщается. В больнице мальчика называют «маленьким бойцом» и «трудягой», так как он смог выжить и быстро идет на поправку.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Нижнем Тагиле из-за пьяной матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами