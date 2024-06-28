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Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенников при покупке жилья

Риелтор Глухова: при покупке жилья стоит пообщаться с родственниками продавца

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Shutterstock

Чтобы избежать обмана при покупке квартиры стоит пообщаться не только с продавцом, но и с его родственниками. Такой совет в разговоре с РИАМО дала основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.

«Особенно этот совет актуален, если квартиру продает человек в возрасте. Иногда один звонок детям помогает избежать проблем. Чем больше людей знает о предстоящей сделке, тем ниже вероятность, что она впоследствии может быть оспорена», — объяснила специалист.

Также она посоветовала обратить внимание на обстановку в квартире. Стоит насторожиться, если личные вещи собственника не вывезены из квартиры и не упакованы, а он при этом настаивает на скорейшем заключении сделки.

Кроме того, эксперт рекомендует уточнить, куда человек переезжает после продажи жилья, и попросить показать предварительный договор о покупке новой квартиры или расписку о получении аванса.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев до этого рассказал, как сэкономить при покупке квартиры в Москве.

По его словам, в новостройках можно подобрать вариант квартиры без отделки (shell & core) и в предчистовом варианте (white box), стоимость которых будет ниже, чем готового.

Еще один вариант — приобрести квартиру подальше от метро, они могут быть на 15% дешевле других вариантов. Помимо этого, можно обратиться за помощью к риелтору, который поможет добиться объективной цены, заключил эксперт.

Ранее стало известно, сколько в Москве продается квартир с кабинетами.

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