Бастрыкин затребовал доклад по делу о крушении поезда в Коми

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему на рассмотрение доклад по делу о сходе с рельсов девяти вагонов поезда в Коми. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Докладывать Бастрыкину будет глава Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец.

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 пассажира. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков. В экстренных службах «Интерфаксу» сообщали, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.

В результате инцидента пострадало около 50 человек, известно о трех летальных случаях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда в республике.