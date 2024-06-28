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Врач назвал временной отрезок между приемом пищи и первыми признаками отравления

Врач Неронов: симптомы отравления появляются через несколько часов после еды

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Shutterstock

Признаки пищевого отравления чаще всего проявляются спустя несколько часов после еды в виде боли в животе, рвоты и поноса. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Также, по его словам, среди симптомов часто наблюдаются головокружение, слабость и повышенная температура.

«Если у вас возникли симптомы пищевого отравления, важно обратиться за медицинской помощью сразу, чтобы предотвратить возможные осложнения. Своевременно оказанная помощь при пищевом отравлении может спасти не только здоровье, но и жизнь пострадавшего», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что для профилактики отравлений важно соблюдать правила гигиены при приготовлении и хранении пищи.

В конце июня в Башкирии пятеро детей попали в больницу после того, как съели полуфабрикаты.

Инцидент произошел в Калтасинском районе, в деревне Кокуш. По данным СМИ, дети поели и спустя некоторое время почувствовали недомогание. Всех госпитализировали с рвотой и температурой.

В больнице пациентам оказали всю необходимую помощь. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Известно, что возраст детей — от года до 13 лет.

Ранее более 40 человек отравились на свадьбе в Азербайджане.

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