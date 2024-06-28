Опубликовано видео пролета метеора в Башкирии

В Мелеузовском районе Башкирии засняли падение метеора. Об этом сообщает телеканал UTV.

Отмечается, что метеорный поток под названием Июньские Боотиды попал на камеры видеонаблюдения арт-центра Воскресенского медеплавильного завода.

Июньские Боотиды — метеорный поток, наблюдаемый каждый год в период с 26 июня по 2 июля, когда Земля проходит сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке. Название потока происходит от латинского названия созвездия Волопаса.

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что москвичи смогут увидеть метеорный поток Боотиды, однако для этого им придется набраться терпения, потому что поток будет слабым. Тем, кто захочет увидеть это явление, эксперт советует узнать, где находится радиант (место кажущегося вылета метеоров) — смотреть нужно будет на область вокруг него.

Ранее астроном рассказал о причинах участившегося появления НЛО над городами.