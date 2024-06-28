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В одном из регионов России появились распространяющие лихорадку комары

Биолог Яновский: новосибирские комары распространяют лихорадку

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Jim Gathany./Wikimedia Commons

В Новосибирской области появились комары, укусы которых передают вирус Тягиня – он вызывает у людей трехдневную лихорадку с тяжелыми симптомами. Об этом Сиб.фм рассказал биолог Алексей Яновский.

Комары впрыскивают под кожу вирус, провоцирующий заболевание, при котором у человека резко повышается температура, он чувствует слабость и общее недомогание, рассказал специалист. Передают вирус 13 видов комаров, а также его можно подхватить через лесных грызунов и скот, уточнил Яновский.

Заболеванию подвержены все люди вне зависимости от возраста, болезнь стремительно внедряется в организм человека, заключил биолог.

Напомним, врачи подчеркивают, что часть подвидов комаров в России переносят возбудителей туляремии и дирофиляриоза, а также, потенциально, малярии, желтой лихорадки, лихорадки Зика и других опасных инфекций. При этом инфекционисты считают, что в Центральной части России комары пока не переносят серьезных заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, какие репелленты эффективнее для защиты от комаров и слепней.

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