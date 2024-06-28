На Украине собираются повысить тарифы на газ и отопление

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что власти страны намерены осенью повысить тарифы на газ и отопление. Об этом сообщает ТАСС.

«Верховная рада всерьез рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ, распределение газа и тепло уже этой осенью. Нет достаточно голосов, чтобы за это проголосовали, но работа такая идет. Мы же знаем, что в голове у наших министров и депутатов Верховной рады. Можно ожидать осенью очередное поднятие тарифов даже на электроэнергию», — следует из сообщения.

До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в августе отключения света уменьшатся до 4–6 часов в сутки. По словам Харченко, на энергетических объектах Украины продолжаются ремонтные работы.

Харченко указал на сложность предсказания новых атак, но в целом, по его словам, ситуация с обеспечением населения электроэнергией улучшается.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.