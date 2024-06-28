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В Челябинске поджигателя релейного шкафа около аэропорта отправили в тюрьму

В Челябинске диверсанта, поджигавшего релейный шкаф, осудили на 15 лет

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Freepik.com

Суд вынес приговор в отношении мужчины, который поджигал релейные шкафы на железной дороге около аэропорта. Об этом сообщает Ura.ru.

По версии следствия, безработный мужчина отправился к дороге и поджог оборудование. Ситуация не могла навредить пассажирам, так как по рельсам курсируют только грузовые составы.

Известно, что в соцсетях 29-летний челябинец был подписан на паблики, связанные с террористической организацией, запрещенной в России. Подсудимый окончил девять классов.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Из них первые пять он проведет в тюрьме, далее диверсанта переведут в колонию строгого режима.

Помимо этого, с него взыскали 284 тысячи рублей в пользу РЖД.

До этого в Тульской области 28-летнего мужчину осудили за поджог релейного шкафа. Задание совершить диверсию ему дал человек в мессенджере. Видео произошедшего он отправил куратору. Подсудимый интересовался деятельностью террористической организации, запрещенной на территории России.

Ранее в Ростовской области трое россиян попались на попытке диверсии на железной дороге.

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