Синоптики назвали день, когда жара в Москве достигнет рекордных показателей

На предстоящей неделе жара в Москве будет аномально высокой, а 2 июля достигнет +32 градусов и побьет рекорд 1890 года. Тогда была отмечена максимальная температура воздуха в этот день на уровне +31,9 градуса, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

После рекордного повышения станет лишь немного прохладнее, в целом температура воздуха будет держаться на уровне около рекордных значений, отметила синоптик.

До +34 градусов температура воздуха вряд ли дорастет, считает Позднякова, хотя климатическую норму она будет превышать. Жители столичного региона будут тяжело переносить такую погоду – будет не только жарко днем, но и душено ночью, предупредила синоптик.

«Дневная температура высока, и солнца будет много, стены будут интенсивно прогреваться, и поэтому ощущение духоты, особенно на верхних этажах», — рассказала Позднякова.

Напомним, синоптики рассказали о приходе жары на всю территорию Центральной России. Температура воздуха повысится в среднем до +30 и останется на этом уровне.

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