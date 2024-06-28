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Эксперты рассказали, что делать при солнечном ожоге

ОСН: обмазывать солнечный ожог сметаной нельзя

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Shutterstock/Jingjits Photography

Если человек обгорел на солнце, то нужно принять экстренные меры. Мазать ожоги сметаной не нужно, особенно если кожа сильно покраснела и появились волдыри. Если не помочь пострадавшему в этот момент, то он может столкнуться с серьезными последствиями и заболеть меланомой, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Помимо меланомы солнечный ожог чреват появлением пигментных пятен и преждевременным фотостарением, предупреждают специалисты. Они подчеркивают, что солнечный ожог – это такая же рана, которую следует лечить.

Пострадавшему в первую очередь нужно принять прохладный душ, температура воды не должна превышать 22-23 градуса. Затем следует нанести на кожу специальный успокаивающий крем или мазь от ожогов с витамином Е, алоэ или ромашкой. Одежду в этом состоянии нужно выбрать легкую, из хлопка.

Обычно настоящие последствия на коже при неправильном загаре проявляются через 11-12 часов, а вот перегрев человек чувствует сразу. По словам экспертов, если температура тела повышается, ее нужно сбить.

Даже если солнечный ожог на первый взгляд перенесен достаточно легко, нужно после этого сходить к дерматологу, подчеркивают специалисты. Особенно внимательно к этому следует отнестись людям с большим количеством родинок, заключили они.

Напомним, врачи не советуют загорать людям с сахарным диабетом, пигментацией, инфекционных процессах, так как это грозит обострением заболеваний.

Дерматологи ранее рассказали, как правильно загорать.

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