Ливень в Дели привел к подтоплению улиц и отключению света

Сильнейший за последние 88 лет ливень обрушился на столицу Индии Дели 27 июня и вызвал подтопление нескольких районов города, приостановку авиасообщения и отключение света, сообщает The Times of India.

«По данным метеорологов, с утра четверга по утро пятницы в Дели выпало 228 мм осадков, что стало самым высоким июньским показателем за сутки с 1936 года», — пишет издание.

Из-за ливней закрыто несколько станций метро, множество машин на дорогах вышли из строя, в результате чего на автомагистралях образовались большие пробки.

До этого из-за обильных осадков обрушилась часть крыши одного из терминалов международного аэропорта Дели, восемь человек получили травмы.

26 июня стала лидером , что Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии прилетит в Россию.