Синоптик сообщил о слабых магнитных бурях ближайшей ночью

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь с пятницы 28 июня на субботу будут наблюдаться слабые магнитные бури. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вечером на Земле начнутся геомагнитные возмущения, ночью нас ожидают слабые магнитные бури класса G1», — сообщил Тишковец.

По его словам, к утру субботы, 29 июня, магнитные бури стихнут.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в этом летнем сезоне в Москве часто наблюдаются дожди с грозами, сильным ветром. Магнитные бури усложняют такую погоду, однако не они являются ее причиной. Что касается магнитных бурь, то их причиной стали вспышки на Солнце и нарушение магнитного поля Земли, добавила специалист.

Напомним, Росгидромет до этого спрогнозировал в Москве похолодание, которое начнется с четверга. Ожидается, что ночью температура воздуха местами понизится до +8 градусов. В течение всей недели, кроме среды, в столице прогнозируются дожди, которые перешагнут месячную норму осадков.

Ранее в Росгидромете объяснили, почему регионы России накрыли ливни с грозами.